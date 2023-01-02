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Год начался с режима НМУ, потепления и поимки рецидивистов. Омск сегодня

Сегодня, 14:24
Фото: 1MI
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Сегодня до 11:00 был объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий I степени опасности. Ночью и утром ожидался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Новый год — новые выбросы. Омичей предупредили о режиме НМУ
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Новость № 2. Синоптики пообещали омичам сказочное потепление, уже совсем скоро школьники смогут отпраздновать каникулы катанием на горках или прогулками. Сегодня ночью погода уже «повернет». Тепло сохранится вплоть до вечера четверга. Три ближайших дня будет идти снежок. Завтра ожидается метель, но сильного, шквального ветра не ожидается, так что можно наслаждаться праздниками вдоволь, тем более, что 4 и 5 января будет не только тепло, но и почти тихо.

Хороший повод погулять. Синоптики пообещали омичам резкое потепление
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Новость № 3. В Омской области задержали 24-летнего рецидивиста по подозрению в ограблении церквей. Церковь в поселке Боевой Исилькульского района «не досчиталась» 10 тыс. рублей из церковной лавки и ящика для пожертвований. До этого похожие случаи происходили в Омске. Следователи считают, что виновник один и тот же — уроженец Исилькульского района, который перед Новым годом вернулся на малую Родину.

Покушался на святое. В Омской области рецидивист обкрадывал церкви
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