Новость № 2. Синоптики пообещали омичам сказочное потепление, уже совсем скоро школьники смогут отпраздновать каникулы катанием на горках или прогулками. Сегодня ночью погода уже «повернет». Тепло сохранится вплоть до вечера четверга. Три ближайших дня будет идти снежок. Завтра ожидается метель, но сильного, шквального ветра не ожидается, так что можно наслаждаться праздниками вдоволь, тем более, что 4 и 5 января будет не только тепло, но и почти тихо.