Обещают на ночь до -20, но местами резкое потепление до -9…-14, а днем 3 января — и вовсе -3…-8. За ночь область сильно не остынет, ожидается -6…-11, и только местами до -17. Днем в среду -6…-11 градусов. Четверг обещает быть чуть суровее. На ночь от -11 до -16, местами в регионе до -24, а днем разброс температуры будет от -4 на юге региона до -18 на севере.