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Хороший повод погулять. Синоптики пообещали омичам резкое потепление

Сегодня, 09:23
Фото: 1MI
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Потепление в Омской области позволит детям весело отгулять каникулы

Тепло и снежно. В Омской области совсем скоро воцарится прекрасная погода.

Обь-Иртышское УГМС опубликовало прогноз с 3 по 5 января. На все три дня ожидается облачность и небольшой снег. 3 и 4 января метель. На  самый ветреный день — во вторник,  порывы будут до 16 м. в сек., но маловероятно, что это испортит каникулы и новогодние выходные, потому что за ночь со 2 на 3 января Омская область прогреется.

Обещают на ночь до -20, но местами резкое потепление до -9…-14, а днем 3 января — и вовсе -3…-8. За ночь область сильно не остынет, ожидается -6…-11, и только местами до -17. Днем в среду -6…-11 градусов. Четверг обещает быть чуть суровее. На ночь от -11 до -16, местами в регионе до -24, а днем разброс температуры будет от -4 на юге региона до -18 на севере.

В среду ветер станет на несколько дней юго-западным, атмосферное давление во вторник будет сильно падать, со среды на четверг подрастет, а днем 5 января снова пойдет на спад. 

Напомним, специалисты Росгидрометцентра сообщали, что январь ожидается аномально холодный. Но пока погода позволяет омичам наслаждаться праздничными выходными.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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#Дарья Зыкова#Омск#Новости#Новый год#Омская область#УГМС#Потепление#Снег#Каникулы#Погода в Омске
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