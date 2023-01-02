Обь-Иртышское УГМС опубликовало прогноз с 3 по 5 января. На все три дня ожидается облачность и небольшой снег. 3 и 4 января метель. На самый ветреный день — во вторник, порывы будут до 16 м. в сек., но маловероятно, что это испортит каникулы и новогодние выходные, потому что за ночь со 2 на 3 января Омская область прогреется.
Обещают на ночь до -20, но местами резкое потепление до -9…-14, а днем 3 января — и вовсе -3…-8. За ночь область сильно не остынет, ожидается -6…-11, и только местами до -17. Днем в среду -6…-11 градусов. Четверг обещает быть чуть суровее. На ночь от -11 до -16, местами в регионе до -24, а днем разброс температуры будет от -4 на юге региона до -18 на севере.
В среду ветер станет на несколько дней юго-западным, атмосферное давление во вторник будет сильно падать, со среды на четверг подрастет, а днем 5 января снова пойдет на спад.
Напомним, специалисты Росгидрометцентра сообщали, что январь ожидается аномально холодный. Но пока погода позволяет омичам наслаждаться праздничными выходными.