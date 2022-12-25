Пунктуальность не в моде. В Омском аэропорту задержат сразу два рейса

Сразу три самолета прилетят в Омск с задержкой. Информация доступна на онлайн-табло местного аэропорта.
25 декабря борт Казань-Барнаул должен приземлиться в нашем городе в 11:45, однако на момент публикации не было данных даже о примерном времени ожидания. Более чем на час задержится прилет борта из Абакана. По прогнозам, прилетит в 18:55, хотя по расписанию в 17:15. Задержится и рейс из Иркутска. Его ждали ночью 26 декабря в 01:10. Известно, что на данный момент самолет прибудет в 01:50.
Отметим, все задержанные маршруты обслуживает один авиаперевозчик — «ЮВТ Аэро».
Логично, что задержатся и вылеты из Омского аэропорта. Пока на сайте сообщается лишь об одном отложенном рейсе. Вылет в Абакан назначен не на 12:35, а на 14:30. Причина — «позднее прибытие самолета под рейс».
Однако на табло отображается еще один перенос. Речь о вылете в Иркутск. Вместо положенного времени — 18:05, — борт взлетит в 19:40. По всей видимости, причина аналогичная, самолет из Иркутска тоже задерживается. Перевозчик по-прежнему «ЮВТ Аэро».
Отметим, ранее омские прокуроры заинтересовались 15-часовой задержкой вылетов в Минводы и Таиланд.