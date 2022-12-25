Пунктуальность не в моде. В Омском аэропорту задержат сразу два рейса

25 декабря борт Казань-Барнаул должен приземлиться в нашем городе в 11:45, однако на момент публикации не было данных даже о примерном времени ожидания. Более чем на час задержится прилет борта из Абакана. По прогнозам, прилетит в 18:55, хотя по расписанию в 17:15. Задержится и рейс из Иркутска. Его ждали ночью 26 декабря в 01:10. Известно, что на данный момент самолет прибудет в 01:50.