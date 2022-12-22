15-часовая задержка рейса из Омска в Таиланд заинтересовала прокуроров

Ранее транспортная прокуратура объявила, что одна из таких задержек рейса привела авиакомпанию «ЮВТ Аэро» к штрафу. В августе этого года компания задержала вылет на 5 часов, но не предоставила пассажирам гостиницу и горячее питание.