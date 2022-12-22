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15-часовая задержка рейса из Омска в Таиланд заинтересовала прокуроров

Сегодня, 12:37
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске проверят авиакомпании, которые серьезно задержали рейс в Таиланд и Минводы

Задержка произошла в связи с техническими неполадками, но прокуратуру такое объяснение не устроило.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили о проверке из-за долгой задержки в Омском аэропорту. Почти 15 часов пришлось ждать отправления рейса в Утапао, еще порядка 5 часов — рейс в Минеральные воды через Уфу.

В итоге, по данным прокуратуры, порядка 440 пассажиров, в том числе 74 ребенка, были вынуждены ждать самолеты в аэропорту.

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Омская транспортная прокуратура организовала выездной прием граждан в аэропорту. Также организована проверка исполнения законодательства о соблюдении безопасности полетов и прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке авиарейса.

Отметим, что задержанный рейс в Таиланд осуществляет авиакомпания «Азур эйр», а перелет в Минводы организует «Азимут».

Ранее транспортная прокуратура объявила, что одна из таких задержек рейса привела авиакомпанию «ЮВТ Аэро» к штрафу. В августе этого года компания задержала вылет на 5 часов, но не предоставила пассажирам гостиницу и горячее питание.

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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Задержка#Самолет#Рейс#Полет#Проверка#Прокуратура
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