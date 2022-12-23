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Ученье - свет! В Омске появилась новая академия

Сегодня, 06:32
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске зарегистрировали новую частную академию

Учебное заведение принадлежит бывшему проректору ОмГПУ Владимир Гам.

В Омске появился новый университет. Согласно порталу Rusprofile, в минувший вторник, 20 декабря 2022 декабря, была зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Федеральная академия социальных технологий». Основным видом деятельности организации значится высшее образование.

Владельцем и ректором нового вуза стал бывший проректор ОмГПУ Владимир Гам. Академия зарегистрирована по адресу Фрунзе, ¼, офис 508.

Напомним, Владимир Гам работал проректором по учебной работе ОмГПУ. Сейчас он значится руководителем семи организаций, часть из которых относится к образованию.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Университет#Вуз#Учеба#Ректор
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