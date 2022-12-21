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В составе материала популярных игрушек «Хагги Вагги» эксперты выявили токсичный фенол

21 декабря 07:43
Huggy Wuggy - синий зубастый монстр из хоррор-игры Poppy Playtime входит в категорию сувениров, а не игрушек, что позволило ему без труда попасть на отечественный рынок.

При этом популярного персонажа и его подругу розовую монстриху Киси Миси можно встретить почти в каждом магазине игрушек, а также на маркетплейсах, в ларьках и у уличных торговцев.

Анализ Роскачества материала изделия Хагги Вагги  от 18-ти торговых марок показал, что игрушки не соответствуют индексу токсичности, пишет INFOX.RU со ссылкой на ТАСС.

В большинстве проверенных образцов эксперты обнаружили превышеное содержания фенола, это опасное вещество не должно содержаться в товарах для детей. При частом контакте с игрушкой, содержащей фенол, дети могут становиться сонливыми, также токсин вызывает головные боли и головокружение.

Замдиректора Роскачества Елена Саратцева пояснила, что игрушки Хагги Вагги проходят как сувениры, поэтому они не попадают под требования, которые касаются детских игрушек. Эксперты убеждены - это необходимо исправить: или написать, что данный «сувенир» для детей не предназначен, или отнести его  к категории игрушек, чтобы на монстра стали распространяться стандарты безопасности. Роскачество внесло на рассмотрение предложение о внесении закона о детской игрушке и безопасности игровой среды.

Игрушечных Хагги Вагги не раз предлагали запретить, но с другой формулировкой. В частности отмечали, что их вид может негативно воздействовать на психику ребенка.

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