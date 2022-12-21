В составе материала популярных игрушек «Хагги Вагги» эксперты выявили токсичный фенол

Замдиректора Роскачества Елена Саратцева пояснила, что игрушки Хагги Вагги проходят как сувениры, поэтому они не попадают под требования, которые касаются детских игрушек. Эксперты убеждены - это необходимо исправить: или написать, что данный «сувенир» для детей не предназначен, или отнести его к категории игрушек, чтобы на монстра стали распространяться стандарты безопасности. Роскачество внесло на рассмотрение предложение о внесении закона о детской игрушке и безопасности игровой среды.