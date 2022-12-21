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Тюменская область получит кредит в 950 миллионов рублей на покрытие дефицита бюджета

Сегодня, 07:52
Тюменская область получит от «Совкомбанка» в качестве кредита 950 миллионов рублей, чтобы правительство региона смогло покрыть дефицит бюджета.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на nashgorod.ru, данный банк выиграл соответствующие торги. Сумма контракта - 169 миллионов рублей. Кредит выдается на 548 дней.

Размер дефицита бюджета области в будущем году превысит 35 миллиардов рублей, а в этом может достичь почти 90 миллиардов рублей.

По словам губернатора Александра Моор, возможность заимствования не говорит о том, что вся сумма будет браться в долг. Но это можно расценивать как пространство для маневра.

Но по мнению ученого из ТюмГУ Ивана Вилкова, чем больше размер госдолга, тем затратнее его обслуживать. И это можно считать довольно большой нагрузкой на бюджет.

 

#Светлана Павлова
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