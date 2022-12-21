Тюменская область получит кредит в 950 миллионов рублей на покрытие дефицита бюджета

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на nashgorod.ru, данный банк выиграл соответствующие торги. Сумма контракта - 169 миллионов рублей. Кредит выдается на 548 дней.
Размер дефицита бюджета области в будущем году превысит 35 миллиардов рублей, а в этом может достичь почти 90 миллиардов рублей.
По словам губернатора Александра Моор, возможность заимствования не говорит о том, что вся сумма будет браться в долг. Но это можно расценивать как пространство для маневра.
Но по мнению ученого из ТюмГУ Ивана Вилкова, чем больше размер госдолга, тем затратнее его обслуживать. И это можно считать довольно большой нагрузкой на бюджет.