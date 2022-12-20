Более половины россиян страдают от шума, издаваемого соседями

Особенно тяжело ценителям тишины в собственном жилище даются новогодние праздники, пишут «Известия».
Аналитики выяснили, что из-за шумных соседей россияне сталкиваются с нарушениями сна (30 процентов), невозможностью полноценно отдохнуть дома (19 процентов) или работать (11 процентов). Кроме того, 11 процентов участников опроса стали более раздражительными, а еще восемь процентов участников исследования пожаловались на постоянную головную боль.
Респонденты также назвали наиболее раздражающие их звуки, производимые соседями. Первое место традиционно занял шум от ремонтных работ — об этом сообщили 47 процентов опрошенных. Далее следуют ссоры и крики (27 процентов), громкая музыка или телевизор (19 процентов), застолья и вечеринки (16 процентов), детский плач (15 процентов), а также лай собак и звуки музыкальных интересов (по 11 процентов).
По мнению экспертов, жалобы жильцов могут возникать по двум причинам: либо действительно шумные соседи, либо слабая звукоизоляция между квартирами. При этом, наиболее слабая звукоизоляция, как правило, наблюдается в домах с монолитным каркасом, а самая хорошая — в кирпичных домах.