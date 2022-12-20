Более половины россиян страдают от шума, издаваемого соседями

Респонденты также назвали наиболее раздражающие их звуки, производимые соседями. Первое место традиционно занял шум от ремонтных работ — об этом сообщили 47 процентов опрошенных. Далее следуют ссоры и крики (27 процентов), громкая музыка или телевизор (19 процентов), застолья и вечеринки (16 процентов), детский плач (15 процентов), а также лай собак и звуки музыкальных интересов (по 11 процентов).