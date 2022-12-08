Скончался представитель МИД России по Омске Евгений Косинцев

В МИД России сообщили о смерти представителя ведомства в Омске Евгения Косинцева. Он занимал этот пост с 2015 года.
Накануне, 7 декабря, Косинцев умер после непродолжительной тяжелой болезни. На момент смерти ему был 61 год.
Коллектив Представительства МИД России в Омске выразил соболезнования родным и близким Евгения Косинцева. Редакция Города55 присоединяется к соболезнованиям родным и близким представителя МИД в Омске.
Отметим, что до перехода в представительство МИД РФ Косинцев занимал пост главы областного департамента промышленности и инновационных технологий.