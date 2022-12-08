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Скончался представитель МИД России по Омске Евгений Косинцев

Сегодня, 08:19
Фото: www.mid.ru
Известно, что Косинцев в последнее время очень тяжело болел.

В МИД России сообщили о смерти представителя ведомства в Омске Евгения Косинцева. Он занимал этот пост с 2015 года.

Накануне, 7 декабря, Косинцев умер после непродолжительной тяжелой болезни. На момент смерти ему был 61 год.

Коллектив Представительства МИД России в Омске выразил соболезнования родным и близким Евгения Косинцева. Редакция Города55 присоединяется к соболезнованиям родным и близким представителя МИД в Омске.

Отметим, что до перехода в представительство МИД РФ Косинцев занимал пост главы областного департамента промышленности и инновационных технологий.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Смерть#Силовик#Мид рф#Мвд
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