Тройное ДТП со смертельным исходом. Омичка не справилась с управлением

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о трагедии на Окружной дороге. Вечером 6 декабря, около 17 часов в Госавтоинспекцию поступила информация о страшном ДТП.
З1-летняя девушка за рулем Hyundai не справилась с управлением на Окружной дороге, около дома 24/1. Автомобиль вылетел на встречную полосу движения.
После столкновения с автомобилями Honda и Mercedes девушка за рулем Hyundai погибла на месте. Трое других участников столкновения доставлены в больницу с травмами. Пострадал 23-летний водитель автомобиля Mercedes и его 30-летний пассажир, также пострадал 30-летний водитель автомобиля Honda.
Все обстоятельства и причины трагедии будут установлены в ходе проверки.