Тройное ДТП со смертельным исходом. Омичка не справилась с управлением

После столкновения с автомобилями Honda и Mercedes девушка за рулем Hyundai погибла на месте. Трое других участников столкновения доставлены в больницу с травмами. Пострадал 23-летний водитель автомобиля Mercedes и его 30-летний пассажир, также пострадал 30-летний водитель автомобиля Honda.