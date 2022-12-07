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Тройное ДТП со смертельным исходом. Омичка не справилась с управлением

Сегодня, 02:54
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске автомобиль вылетел на встречную полосу движения

Молодая женщина в Омске не справилась с управлением и погибла. Другие участники столкновения в больнице.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о трагедии на Окружной дороге. Вечером 6 декабря, около 17 часов в Госавтоинспекцию поступила информация о страшном ДТП.

З1-летняя девушка за рулем Hyundai не справилась с управлением на Окружной дороге, около дома 24/1. Автомобиль вылетел на встречную полосу движения.

После столкновения с автомобилями Honda и Mercedes девушка за рулем Hyundai погибла на месте. Трое других участников столкновения доставлены в больницу с травмами. Пострадал 23-летний водитель автомобиля Mercedes и его 30-летний пассажир, также пострадал 30-летний водитель автомобиля Honda.

Все обстоятельства и причины трагедии будут установлены в ходе проверки.

Фото: Пресс-служба УМВД Омской области
#Дарья Зыкова#Омск#Происшествия#Новости#Смертельное ДТП#ДТП с пострадавшими#Тройное ДТП
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