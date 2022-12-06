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В Омске при пожаре в поселке Крутая Горка погиб молодой мужчина

Сегодня, 07:10
Фото: 1MI
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Трагедия произошла вечером в понедельник, 5 декабря.

В поселке Крутая Горка следователи и эксперты выясняют все причины возгорания в квартире одной из многоэтажек на улице Крутогорской. Пожар унес жизнь 34-летнего мужчины.

«Сообщение о пожаре в квартире поступило в экстренные службы в 21:27. Во время тушения из опасной зоны спасатели вынесли мужчину без признаков жизни», – пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть омича. Причины его гибели пока не установлены.

На данный момент эксперты также не выяснили причины возгорания.

Отметим, что меньше чем за неделю это уже третья смерть из-за пожаров в Омской области.

Появились подробности о состоянии омича, пострадавшего при взрыве школьной котельной
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#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#ЧП#Пожары#Гибель
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