Неисправные печи погубили двух человек в Омской области

Через два дня тревожные вести пришли уже из села Загваздино Усть-Ишимского района. Там днем в воскресенье, 4 декабря, загорелся один из домов. При тушении строения около 16 часов спасатели наткнулись на тело мужчины. Погибшим оказался 67-летний владелец недвижимости.