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Неисправные печи погубили двух человек в Омской области

Сегодня, 09:24
Фото: 1MI
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Поломки в системах отопления привели к пожарам.

В Омской области следователи и эксперты разбираются во всех обстоятельствах смертельных пожаров в Азовском и Усть-Ишимском районе, которые закончились человеческими жертвами.

Первая трагедия разыгралась в селе Кудук-Чилик, где ночью 2 декабря вспыхнул частный дом. Во время тушения, как рассказали Городу55 в СКР по Омской области, был обнаружен труп 58-летнего хозяина дома.

Через два дня тревожные вести пришли уже из села Загваздино Усть-Ишимского района. Там днем в воскресенье, 4 декабря, загорелся один из домов. При тушении строения около 16 часов спасатели наткнулись на тело мужчины. Погибшим оказался 67-летний владелец недвижимости.

По предварительным заключениям экспертов, причиной обоих возгораний стала неисправность печного отопления.

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