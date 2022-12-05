Неисправные печи погубили двух человек в Омской области

В Омской области следователи и эксперты разбираются во всех обстоятельствах смертельных пожаров в Азовском и Усть-Ишимском районе, которые закончились человеческими жертвами.
Первая трагедия разыгралась в селе Кудук-Чилик, где ночью 2 декабря вспыхнул частный дом. Во время тушения, как рассказали Городу55 в СКР по Омской области, был обнаружен труп 58-летнего хозяина дома.
Через два дня тревожные вести пришли уже из села Загваздино Усть-Ишимского района. Там днем в воскресенье, 4 декабря, загорелся один из домов. При тушении строения около 16 часов спасатели наткнулись на тело мужчины. Погибшим оказался 67-летний владелец недвижимости.
По предварительным заключениям экспертов, причиной обоих возгораний стала неисправность печного отопления.