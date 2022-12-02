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Прорвало трубу. В Омской области несколько жилых домов остались без отопления

Сегодня, 03:53
Фото: 1MI

В Омской области несколько жилых домов остались без тепла во время морозов

Произошел прорыв трубы из-за того, что ответственные службы не готовились к отопительному сезону.

Прокуратура провела проверку после прорыв трубы в Большереченском районе. Инцидент произошел 29 ноября около 18:00 на улице Палтусова в поселке Большеречье. Из-за коммунальной аварии без отопления остались восемь многоквартирных домов на улицах Красноармейская, Палтусова и Мира.

Через несколько часов прорыв устранили. Сеть теплоснабжения принадлежит администрации Большереченского района и закреплена за «Большереченским коммунальным комплексом», который оказывает услуги по теплоснабжению.

Проверка показала, что авария произошла из-за плохой подготовки к отопительному сезону. В частности, ответственные службы не провели работы по поиску и ремонту мест, где может прорвать трубу. Директору предприятия внесли представление, а также возбудили административное дело за перебои с отоплением.

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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Большереченский район#Прорыв трубы
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