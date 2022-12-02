Прорвало трубу. В Омской области несколько жилых домов остались без отопления

Прокуратура провела проверку после прорыв трубы в Большереченском районе. Инцидент произошел 29 ноября около 18:00 на улице Палтусова в поселке Большеречье. Из-за коммунальной аварии без отопления остались восемь многоквартирных домов на улицах Красноармейская, Палтусова и Мира.
Через несколько часов прорыв устранили. Сеть теплоснабжения принадлежит администрации Большереченского района и закреплена за «Большереченским коммунальным комплексом», который оказывает услуги по теплоснабжению.
Проверка показала, что авария произошла из-за плохой подготовки к отопительному сезону. В частности, ответственные службы не провели работы по поиску и ремонту мест, где может прорвать трубу. Директору предприятия внесли представление, а также возбудили административное дело за перебои с отоплением.