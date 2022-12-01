Госдума рассмотрит законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Корреспонденты Общественной службы новостей пишут, что новый закон ориентирован на предотвращение продажи детей за рубеж и обеспечит им надежную защиту. На своем канале в Telegram Володин провел опрос, чтобы выяснить, как соотечественники относятся к инициативе о введении запрета для иностранцев на суррогатное материнство в России. Вариант ответа «За» выбрало подавляющее большинство респондентов.