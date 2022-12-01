Госдума рассмотрит законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Корреспонденты Общественной службы новостей пишут, что новый закон ориентирован на предотвращение продажи детей за рубеж и обеспечит им надежную защиту. На своем канале в Telegram Володин провел опрос, чтобы выяснить, как соотечественники относятся к инициативе о введении запрета для иностранцев на суррогатное материнство в России. Вариант ответа «За» выбрало подавляющее большинство респондентов.
Агент по заместительному вынашиванию Андрей Родин ранее проинформировал о гонорарах суррогатных матерей. Наиболее высокие суммы – в Москве: услуга стоит от 1,2 до 1,3 миллиона рублей.
Жители других субъектов РФ столько платить не готовы. Именно по этой причине суррогатные матери предпочитают оказывать свои услуги в столице, отметил Родин.
Биологические родители в Казани и Уфе платят суррогатным матерям от 900 тысяч до 1,1 миллиона. Гонорары в Санкт-Петербурге – от одного до 1,1 миллиона рублей.