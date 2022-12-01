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Госдума рассмотрит законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Сегодня, 13:01
На предстоящей неделе российские парламентарии планируют рассмотреть законопроект, регламентирующий введение запрета на суррогатное материнство для иностранных граждан. Об этом проинформировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Корреспонденты Общественной службы новостей пишут, что новый закон ориентирован на предотвращение продажи детей за рубеж и обеспечит им надежную защиту. На своем канале в Telegram Володин провел опрос, чтобы выяснить, как соотечественники относятся к инициативе о введении запрета для иностранцев на суррогатное материнство в России. Вариант ответа «За» выбрало подавляющее большинство респондентов.

Агент по заместительному вынашиванию Андрей Родин ранее проинформировал о гонорарах суррогатных матерей. Наиболее высокие суммы – в Москве: услуга стоит от 1,2 до 1,3 миллиона рублей.

Жители других субъектов РФ столько платить не готовы. Именно по этой причине суррогатные матери предпочитают оказывать свои услуги в столице, отметил Родин.

Биологические родители в Казани и Уфе платят суррогатным матерям от 900 тысяч до 1,1 миллиона. Гонорары в Санкт-Петербурге – от одного до 1,1 миллиона рублей.

 

#Светлана Павлова
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