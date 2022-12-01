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Больничный случай. В омской поликлинике у пациентки украли телефон

Сегодня, 12:25
Фото: 1MI
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В поликлинике Омска у пациентки украли дорогой телефон

Гаджет украл мужчина, который тоже пришел на прием к врачу.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратилась женщина с заявлением о краже телефона стоимостью 70 тыс рублей.

36-летняя омичка находилась на приеме у врача в поликлинике, когда заметила, что телефона при ней нет. Женщина предположила, что телефон мог выпасть в момент, когда ее вызвали в кабинет.

Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские увидели и позже задержали 41-летнего мужчину, обратившего внимание на дорогую вещь, оставленную без присмотра. Выяснилось, что в этот день он тоже был на приеме у терапевта и не смог пройти мимо лежащего на полу гаджета. Мужчина сразу же сдал его в ломбард и выручил 5,5 тыс рублей.

Ранее мужчина уже был судим за ряд имущественных преступлений и хранение наркотиков.

В настоящее время телефон возвращен владелице.

#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Поликлиника#Телефон#Кража
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