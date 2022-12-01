Больничный случай. В омской поликлинике у пациентки украли телефон

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратилась женщина с заявлением о краже телефона стоимостью 70 тыс рублей.
36-летняя омичка находилась на приеме у врача в поликлинике, когда заметила, что телефона при ней нет. Женщина предположила, что телефон мог выпасть в момент, когда ее вызвали в кабинет.
Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские увидели и позже задержали 41-летнего мужчину, обратившего внимание на дорогую вещь, оставленную без присмотра. Выяснилось, что в этот день он тоже был на приеме у терапевта и не смог пройти мимо лежащего на полу гаджета. Мужчина сразу же сдал его в ломбард и выручил 5,5 тыс рублей.
Ранее мужчина уже был судим за ряд имущественных преступлений и хранение наркотиков.
В настоящее время телефон возвращен владелице.