Академик Покровский перечислил субъекты с наивысшим числом ВИЧ-инфицированных лиц

Покровский акцентировал внимание на большом успехе в части предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от матерей к детям. Однако, такое все же случается, когда женщины поздно встают на учет по беременности или же не делают этого вовсе. Не проходя своевременных медицинских обследований, женщины порой и не знают о том, что ВИЧ-инфицированы, резюмировал Покровский.