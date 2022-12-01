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Академик Покровский перечислил субъекты с наивысшим числом ВИЧ-инфицированных лиц

Сегодня, 13:00
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Академик РАН Вадим Покровский дал журналистам интервью, в котором проинформировал о заболеваемости в России в уходящем году.

Общественная служба новостей пишет, что за первые девять месяцев 2022-го Роспотребнадзор зафиксировал не менее 50 тысяч случаев заражения граждан ВИЧ-инфекцией. По словам Покровского, в нашей стране преобладает гетеросексуальный путь инфицирования — свыше 60 процентов случаев.

Второе место занимает наркотический путь. ВИЧ заразились свыше 30 процентов потребителей наркотиков, которые вводят их внутривенно.

«Понятно, что они живут половой жизнью, и вирус от них перешел в основную популяцию», — подчеркнул эпидемиолог Покровский.

Лидерами антирейтинга по числу зараженных ВИЧ являются Сибирь, Урал и Поволжье. Что касается Москвы, то там выявляют немного случаев инфицирования среди граждан с постоянной пропиской. Намного больше — среди лиц без регистрации. Детей среди больных мало, отметил академик.

Покровский акцентировал внимание на большом успехе в части предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от матерей к детям. Однако, такое все же случается, когда женщины поздно встают на учет по беременности или же не делают этого вовсе. Не проходя своевременных медицинских обследований, женщины порой и не знают о том, что ВИЧ-инфицированы, резюмировал Покровский.

#Светлана Павлова
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