Академик Покровский перечислил субъекты с наивысшим числом ВИЧ-инфицированных лиц

Общественная служба новостей пишет, что за первые девять месяцев 2022-го Роспотребнадзор зафиксировал не менее 50 тысяч случаев заражения граждан ВИЧ-инфекцией. По словам Покровского, в нашей стране преобладает гетеросексуальный путь инфицирования — свыше 60 процентов случаев.
Второе место занимает наркотический путь. ВИЧ заразились свыше 30 процентов потребителей наркотиков, которые вводят их внутривенно.
«Понятно, что они живут половой жизнью, и вирус от них перешел в основную популяцию», — подчеркнул эпидемиолог Покровский.
Лидерами антирейтинга по числу зараженных ВИЧ являются Сибирь, Урал и Поволжье. Что касается Москвы, то там выявляют немного случаев инфицирования среди граждан с постоянной пропиской. Намного больше — среди лиц без регистрации. Детей среди больных мало, отметил академик.
Покровский акцентировал внимание на большом успехе в части предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от матерей к детям. Однако, такое все же случается, когда женщины поздно встают на учет по беременности или же не делают этого вовсе. Не проходя своевременных медицинских обследований, женщины порой и не знают о том, что ВИЧ-инфицированы, резюмировал Покровский.