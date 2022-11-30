В Свердловской области наряд ДПС спас семью, которая замерзала на трассе

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на УМВД по региону, замерзающих путешественников заметили капитан полиции Максим Анисимков и старший лейтенант Станислав Скачков, которые проводили в тот день плановый профилактический рейд в составе патруля ДПС. Они решили взять «Мазду» на буксир и довезли ее до ближайшего автосервиса. А семье помогли временно разместиться в гостинице.