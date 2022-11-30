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В Свердловской области наряд ДПС спас семью, которая замерзала на трассе

Сегодня, 20:00
В Свердловской области наряд ДПС из ивдельского подразделения спас семью, ехавшую из Сургута, у которой машина сломалась на трассе. В это время за окном было 30 градусов мороза. Никто другой, кроме полицейских, не захотел прийти на помощь.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на УМВД по региону, замерзающих путешественников заметили капитан полиции Максим Анисимков и старший лейтенант Станислав Скачков, которые проводили в тот день плановый профилактический рейд в составе патруля ДПС. Они решили взять «Мазду» на буксир и довезли ее до ближайшего автосервиса. А семье помогли временно разместиться в гостинице.

На следующий день после устранения поломки супруги поблагодарили полицейских за помощь и отправились дальше к родственникам, проживающим в Пермском крае.

По поручению руководителя регионального УМВД Александра Мешкова, его подчиненные во время морозов будут регулярно объезжать территории, которые за ними закреплены, и помогать оказавшимся в трудной ситуации.

 

#Светлана Павлова
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