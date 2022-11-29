Глава ФИОП Руслан Титов рассказал о планах по созданию стартап-студий в вузах России

Студенческие стартап-студии начали активно открываться с момента создания в городе Троицке "ТехноСпарка" — первой и крупнейшей в Российской Федерации стартап-студии. Об этом рассказал генеральный директор фонда Руслан Титов. Принципы работы "ТехноСпарка" — разделение труда и специализаций компаний и исключительно возвратные инвестиции.
Согласно статистическим данным, в европейских странах 25% стартапов формируются в университетских стенах. Вузы уже имеют необходимый научный задел, лаборатории для ведения исследовательской деятельности, а наработанный десятилетиями опыт и компетенции становятся катализаторами в работе над проектами. Об этом сообщает Rg.ru.
“В России потенциал у вузов в этом плане очень серьезный. В последние годы для его реализации создаются и запускаются разные инструменты. Стартап-студии — один из них”, — заявил Титов.
Глава ФИОП утверждает: ключевая задача студенческой стартап-студии — обучающая. Поэтому для участия в таком проекте необязательно иметь собственную идею. Важно то, чтобы в студии вуза занималось максимальное количество учащихся с позиции технологического предпринимательства, а генерировать идеи может и сам университет, и партнеры стартапа. Студенты будут обучаться бизнес-науке системно, как менеджменту.
Руслан Титов также рассказал, что первым шагом к созданию крупной сети студий в вузах Российской Федерации станет запуск в текущем году двадцати новых стартап-студий, а к 2030 году планируется увеличить их число до 50. На данный момент уже проходит регистрация юридических лиц и оформление инвестиционных соглашений. В каждую из студий будет вложено до 100 млн рублей.
Кроме того, стало известно, что в рамках работы "Платформы университетского технологического предпринимательства" будут предоставлены гранты по миллиону рублей на развитие студенческих стартапов от Фонда содействия инновациям. Платформой НТИ анонсирован запуск акселерационных проектов и "Предпринимательских “Точек кипения", фонд "Сколково" принимает участие в проекте с отработанной технологией возврата инвестиций для бизнес-ангелов, делающих вложения в стартапы вузов.