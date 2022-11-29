Глава ФИОП Руслан Титов рассказал о планах по созданию стартап-студий в вузах России

Руслан Титов также рассказал, что первым шагом к созданию крупной сети студий в вузах Российской Федерации станет запуск в текущем году двадцати новых стартап-студий, а к 2030 году планируется увеличить их число до 50. На данный момент уже проходит регистрация юридических лиц и оформление инвестиционных соглашений. В каждую из студий будет вложено до 100 млн рублей.