В Омске одобрили строительство жилого дома на пересечении улиц Шебалдина и Нейбута

Согласно данным Rusprofile, ЗСЖБ № 6 был зарегистрирован в 1998 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Например, в настоящее время ЗСЖБ № 6 возводит микрорайон «Регата» на берегу Иртыша. По итогам 2023 года выручка организации составила 4 млрд рублей, прибыль — 485 млн рублей.