В Омске одобрили строительство жилого дома на пересечении улиц Шебалдина и Нейбута

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Сегодня, 20 августа, прошел экспертизу проект по постройке жилого многоквартирного дома по адресу улица Шебалдина, 4. Документацию подготовил «Завод сборного железобетона № 6», он же займется и возведением здания.
Положительное заключение выдала компания «Базис». Отметим, что адрес нового дома указан в качестве ориентира, так сейчас там расположен жилой частный дом. Напротив, через дорогу, располагается пустырь, обнесенный забором — площадка под застройку.
Руководитель ЗСЖБ № 6 Юрий Гуринов рассказал Городу55 о подробностях проекта.
«Проект дома на 16 этажей. Одноподъездный. По памяти могу сказать, что 7 квартир на этаже должно быть. Без подземной парковки. Разрешение на строительство пока не получено», — сообщил Гуринов.
Согласно данным Rusprofile, ЗСЖБ № 6 был зарегистрирован в 1998 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Например, в настоящее время ЗСЖБ № 6 возводит микрорайон «Регата» на берегу Иртыша. По итогам 2023 года выручка организации составила 4 млрд рублей, прибыль — 485 млн рублей.