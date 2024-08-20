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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

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В Омске одобрили строительство жилого дома на пересечении улиц Шебалдина и Нейбута

20 августа 2024, 10:44
Фото: 1MI
Иллюстрация
Проект подготовил ЗСЖБ № 6, который и собирается возводить здание.

Сегодня, 20 августа, прошел экспертизу проект по постройке жилого многоквартирного дома по адресу улица Шебалдина, 4. Документацию подготовил «Завод сборного железобетона № 6», он же займется и возведением здания.

Положительное заключение выдала компания «Базис». Отметим, что адрес нового дома указан в качестве ориентира, так сейчас там расположен жилой частный дом. Напротив, через дорогу, располагается пустырь, обнесенный забором — площадка под застройку.

Руководитель ЗСЖБ № 6 Юрий Гуринов рассказал Городу55 о подробностях проекта.

«Проект дома на 16 этажей. Одноподъездный. По памяти могу сказать, что 7 квартир на этаже должно быть. Без подземной парковки. Разрешение на строительство пока не получено», — сообщил Гуринов.
Дом планируют построить на пересечении Нейбута и ШебалдинаДом планируют построить на пересечении Нейбута и Шебалдина
Дом планируют построить на пересечении Нейбута и Шебалдина
Фото: Кадастровая карта

Согласно данным Rusprofile, ЗСЖБ № 6 был зарегистрирован в 1998 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Например, в настоящее время ЗСЖБ № 6 возводит микрорайон «Регата» на берегу Иртыша. По итогам 2023 года выручка организации составила 4 млрд рублей, прибыль — 485 млн рублей.

«Регата» разрастается. Гуринову одобрили проект строительства еще одного дома в Омске
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#Евгений Игишев#Омск#Строительство#Выручка#Экспертиза#Жилой дом#Юрий Гуринов#Прибыль
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