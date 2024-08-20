Бабье лето отменяется? Сентябрь в Омской области начнется с мощного похолодания

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В конце лета погода в Омской области готовит приятный сюрприз. Судя по прогнозу сервиса Ventusky, с 29 по 31 августа августа температура воздуха поднимется до +27 градусов. Дождей в эти дни наконец-то не ожидается.
Однако уже в первый день осени, 1 сентября, столбик термометра резко опустится до +14 градусов днем. 2 сентября местами по региону станет еще холоднее — до +9 градусов.
Отметим, что на ближайшую неделю — до 27 августа регион захватил мощный дождевой циклон. Самые сильные осадки и грозы прогнозируют с пятницы по воскресенье (с 23 по 25 августа).
Напомним, что помимо плохой погоды, омичей ждет еще один «сюрприз». Подробнее об этом — в нашем материале.