В Нижнем Тагиле арестован налетчик, в женской одежде ограбивший офис микрозаймов

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на городское МУ МВД, перед ограблением мужчина надел женский розовый пуховик, белый парик и медицинскую маску. Сотрудница офиса нажала тревожную кнопку, но налетчик успел сбежать до приезда сотрудников охраны.
Но следствие быстро нашло грабителя - 35-летнего жителя Серова. Несмотря на относительно небольшой возраст, он уже является опытным рецидивистом, и грабеж, как и кража, ему не в новинку.
Мужчина уже признался в грабеже. На этот раз он может провести в колонии до 10 лет.