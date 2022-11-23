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В Нижнем Тагиле арестован налетчик, в женской одежде ограбивший офис микрозаймов

Сегодня, 13:07
В Нижнем Тагиле взят под арест рецидивист, ворвавшийся в офис микрокредитной организации в женской одежде. Он успел забрать из сейфа около 100 тысяч рублей и сбежал.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на городское МУ МВД, перед ограблением мужчина надел женский розовый пуховик, белый парик и медицинскую маску. Сотрудница офиса нажала тревожную кнопку, но налетчик успел сбежать до приезда сотрудников охраны.

Но следствие быстро нашло грабителя - 35-летнего жителя Серова. Несмотря на относительно небольшой возраст, он уже является опытным рецидивистом, и грабеж, как и кража, ему не в новинку.

Мужчина уже признался в грабеже. На этот раз он может провести в колонии до 10 лет.

 

#Светлана Павлова
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