Секретарь Совбеза Патрушев прибыл в Армению на саммит ОДКБ

Патрушев примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Участники саммита — Армения, Россия, Таджикистан, Белоруссия, Киргизия и Казахстан. Армения в 2022 году выполняет функции председателя объединения, в 2023 году ее будет выполнять Белоруссия. Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости» и на пресс-службу аппарата Совбеза РФ.