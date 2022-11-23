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Секретарь Совбеза Патрушев прибыл в Армению на саммит ОДКБ

Сегодня, 17:48
Фото: piqsels.com
23 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Армению, где будет проводиться саммит ОДКБ.

Патрушев примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Участники саммита — Армения, Россия, Таджикистан, Белоруссия, Киргизия и Казахстан. Армения в 2022 году выполняет функции председателя объединения, в 2023 году ее будет выполнять Белоруссия. Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости» и на пресс-службу аппарата Совбеза РФ. 

Участие в саммите ОДКБ примет и президент России Владимир Путин, о чем ранее сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин планирует встретиться с президентом Армении Николом Пашиняном.

#Политика
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