Новость № 1. В Омске в машине заперли собаку. Неравнодушные омичи обратились в полицию, но без владельца они не смогли вскрыть машину. Тогда на помощь пришел мужчина, решивший спасти собаку, несмотря на возможные последствия.
Новость № 2. На территории омского дендросада имени Гензе с 15 декабря 2022 года по 8 января 2023 года будет работать Резиденция Деда Мороза. Маленьких омичей ждет спектакль-игра, веселые эстафеты, катание на настоящем северном олене и другие развлечения.
Новость № 3. Александр Бурков вручил ордена Мужества семьям погибших в СВО военнослужащих. За боевые заслуги, мужество, отвагу и самоотверженность награды получили четыре семьи.