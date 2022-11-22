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Спасение животного, резиденция Деда Мороза и награды погибшим в СВО. Омск сегодня

Сегодня, 13:58
Фото: Город55
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Итоги вторника.

Новость № 1. В Омске в машине заперли собаку. Неравнодушные омичи обратились в полицию, но без владельца они не смогли вскрыть машину. Тогда на помощь пришел мужчина, решивший спасти собаку, несмотря на возможные последствия.

В Омске собака и ее спаситель мерзли на улице, пока толпа разбиралась, кто прав
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Новость № 2. На территории омского дендросада имени Гензе с 15 декабря 2022 года по 8 января 2023 года будет работать Резиденция Деда Мороза. Маленьких омичей ждет спектакль-игра, веселые эстафеты, катание на настоящем северном олене и другие развлечения.

Новогодняя сказка. В Омске открывается Резиденция Деда Мороза
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Новость № 3. Александр Бурков вручил ордена Мужества семьям погибших в СВО военнослужащих. За боевые заслуги, мужество, отвагу и самоотверженность награды получили четыре семьи.

Губернатор Омской области вручил ордена Мужества семьям погибших в СВО
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#Юлия Бармина#Город#Домашние животные#Новый год#Орден
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