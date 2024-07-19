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2024
Экс-глава Омской области Полежаев получил от патриарха орден за восстановление храма
19 июля, 10:39
2023
Виталий Хоценко перед Днем народного единства вручил омичам государственные награды
Президент России Владимир Путин отметил заслуги жителей Омской области.
2 ноября 2023, 07:13
Владимир Путин наградил двоих омских железнодорожников
Омичей отметили за результаты в профессиональной и общественной деятельности.
11 октября 2023, 06:01
Владимир Путин наградил орденом тракториста из Омской области
Андрей Гергерт получил награду за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
6 сентября 2023, 05:31
Бывшего мэра Омска Белова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Евгений Белов получил награду за активную общественную деятельность.
13 апреля 2023, 11:49
Четверо омичей удостоились высоких государственных наград по указу Путина
Омские спортсмены и медики удостоились высоких наград. Президент подписал соответствующий указ.
7 февраля 2023, 09:18
2022
Спасение животного, резиденция Деда Мороза и награды погибшим в СВО. Омск сегодня
22 ноября 2022, 13:58
Губернатор Омской области вручил ордена Мужества семьям погибших в СВО
Награды получили несколько семей.
22 ноября 2022, 13:37

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