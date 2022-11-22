В Омске собака и ее спаситель мерзли на улице, пока толпа разбиралась, кто прав

Сообщество «Инцидент Омск» опубликовало историю о запертой собаке. Во дворе дома № 15 на ул. Ватутина питомец был заперт в автомобиле. Омичи обратились в полицию, но быстро спасти животное не удалось. Сотрудники не стали вскрывать автомобиль без владельца.
Спаситель собаки узнал из соцсетей, что владельца машины еще ищут, и решил взять спасение собаки в свои руки, несмотря на возможные последствия. В соцсетях опубликовали фотографии спасения. Сообщили, что терьер был напуган и голоден. А позже появилось видео, где собралась толпа местных жителей, привлекли телевидение, шла беседа с сотрудниками полиции. Спаситель питомца стоял с собакой на руках и отвечал на вопросы.
Из комментариев в соцсетях вырисовывается, что собака подралась с другим питомцем, ее закрыли в машине, а хозяйка уехала в другой город, в роддом.
Город55 обратился за комментарием в пресс-службу УМВД Омской области, но там рассказали, что пока полных сведений нет.