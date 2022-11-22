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В Омске собака и ее спаситель мерзли на улице, пока толпа разбиралась, кто прав

Сегодня, 11:15
Фото: скриншот видео Инцидент Омск

Неравнодушный омич спас собаку из запертой машины и навлек недовольство полиции

В Омске поднялась шумиха из-за запертой в машине собаки. Неравнодушный омич вскрыл автомобиль, чтобы спасти голодного и замерзшего терьера. До этого омичи обращались в полицию, но сотрудники без владельца двери вскрывать не стали.

Сообщество «Инцидент Омск» опубликовало историю о запертой собаке. Во дворе дома № 15 на ул. Ватутина питомец был заперт в автомобиле. Омичи обратились в полицию, но быстро спасти животное не удалось. Сотрудники не стали вскрывать автомобиль без владельца.

Спаситель собаки узнал из соцсетей, что владельца машины еще ищут, и решил взять спасение собаки в свои руки, несмотря на возможные последствия. В соцсетях опубликовали фотографии спасения. Сообщили, что терьер был напуган и голоден. А позже появилось видео, где собралась толпа местных жителей, привлекли телевидение, шла беседа с сотрудниками полиции. Спаситель питомца стоял с собакой на руках и отвечал на вопросы.

Из комментариев в соцсетях вырисовывается, что собака подралась с другим питомцем, ее закрыли в машине, а хозяйка уехала в другой город, в роддом.

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу УМВД Омской области, но там рассказали, что пока полных сведений нет.

Фото: скриншот Инцидент Омск
Фото: скриншот видео Инцидент Омск
#Омск#Происшествия#Новости#Жалобы#Соцсети#Собака#Спасение#Дарья Зыкова
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