В Омске собака и ее спаситель мерзли на улице, пока толпа разбиралась, кто прав

Спаситель собаки узнал из соцсетей, что владельца машины еще ищут, и решил взять спасение собаки в свои руки, несмотря на возможные последствия. В соцсетях опубликовали фотографии спасения. Сообщили, что терьер был напуган и голоден. А позже появилось видео, где собралась толпа местных жителей, привлекли телевидение, шла беседа с сотрудниками полиции. Спаситель питомца стоял с собакой на руках и отвечал на вопросы.