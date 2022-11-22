Губернатор Омской области вручил ордена Мужества семьям погибших в СВО

По сообщению омского правительства, сегодня, 22 ноября, состоялась передача государственных наград родственникам четырех погибших в СВО военнослужащих.
«Хочу сказать большое спасибо матерям и отцам за то, что вы воспитали сыновей настоящими мужчинами и патриотами. Память о них будет вечной, как о солдатах Великой Отечественной войны. Потому что они — истинные герои нашего времени, и они сражались за Родину. Их имена навсегда в истории нашей великой страны», — сказал Губернатор Александр Бурков на торжественной церемонии.
За боевые заслуги орденом Мужества посмертно наградили полковника Юрия Варакина, капитана Семена Иванина и сержанта Дмитрия Гришина.
Также за мужество, отвагу и самоотверженность, медалью «За боевые отличия», медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени и Орденом мужества посмертно награжден капитан Дмитрий Чехлов.