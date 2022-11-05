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«Нас попросту кинули». Омичка рассказала об обмане на G-Drive арене

5 ноября 03:39
Фото: Предоставлено Городу55

Омичка пожаловалась на прошедшее на G-Drive арене ледовое шоу

Омичи купили дорогие билеты на несуществующие места.

Вчера, 4 ноября, на G-Drive арене Омска состоялось ледовое шоу Татьяны Навки — «Руслан и Людмила». В главной роли была многократная чемпионка России по фигурному катанию — Алина Загитова.

В редакцию Города55 обратилась омичка, побывавшая на шоу. Женщина рассказала, что купила билеты на шоу в качестве подарка для мамы и сына. Для них это был двойной праздник — первое посещение новой арены и чудесное ледовое шоу.

Однако настроение быстро испортилось, когда выяснилось, что мест, на которые она купила билеты, просто не оказалось. При этом на несуществующие ряды были самые дорогие билеты.

«Организаторы ничего не смогли решить, шоу задержали на полчаса. Всех, кто был без мест, а нас было много (первый и второй ряды) рассадили кого куда. Вот теперь сидим и смотрим спины фигуристов и дышим дымом от дым-машины. Первое впечатление бывает только раз, и оно испорчено. Обидно, что люди отдали большие деньги за места, а нас попросту кинули», — пожаловалась омичка.
Фото: Предоставлено Городу55
#Юлия Бармина#Город#Обман#Арена#Шоу#Лед
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