«Отвратительный звук». Омичи массово пожаловались на «G-Drive Арену»

Гости шоу «Руслан и Людмила» на «G-Drive Арене» массово выразили недовольство организацией мероприятия. Десятки жалоб появились в официальной группе спорткомплекса в соцсетях. Напомним, ранее в редакцию Города55 обращались подписчики, которые тоже рассказывали о неудачном походе на «Руслана и Людмилу».
Омичи поведали о проблемах с проходом на арену, люди стояли в очереди почти целый час. Программа началась на 30 минут позже. Претензии были и к самому шоу. «Отвратительный звук, половины слов не слышно», — написал один из зрителей. Некоторые отметили неудачный видеоряд, сопровождавший ледовую программу. Горожане пришли к выводу, что цены на билеты завышены. «Билеты за 2 500 на верхотуре, при этом обзор перекрыт защитной сеткой сложенной в два раза», — поведал еще один недовольный зритель.
Отметим, не все вышли после мероприятия с негативными эмоциями. В группе спорткомплекса появились и хвалебные комментарии: «Час на улице в ожидании огромной очереди забылся после выступления. Мне очень понравилось».
Администрация «G-Drive Арены» принесла извинения гостям: «Это было первое мероприятие данного организатора на нашей новой Арене. Приносим извинения, проговорим с организатором этот момент и сделаем всё, чтобы больше такого не повторилось».