«Отвратительный звук». Омичи массово пожаловались на «G-Drive Арену»

Омичи поведали о проблемах с проходом на арену, люди стояли в очереди почти целый час. Программа началась на 30 минут позже. Претензии были и к самому шоу. «Отвратительный звук, половины слов не слышно», — написал один из зрителей. Некоторые отметили неудачный видеоряд, сопровождавший ледовую программу. Горожане пришли к выводу, что цены на билеты завышены. «Билеты за 2 500 на верхотуре, при этом обзор перекрыт защитной сеткой сложенной в два раза», — поведал еще один недовольный зритель.