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«Отвратительный звук». Омичи массово пожаловались на «G-Drive Арену»

6 ноября 03:24
Фото: gdrive-arena.ru
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Омичи выразили недовольство организацией шоу «Руслан и Людмила»

Десятки сообщений опубликовали в соцсетях.

Гости шоу «Руслан и Людмила» на «G-Drive Арене» массово выразили недовольство организацией мероприятия. Десятки жалоб появились в официальной группе спорткомплекса в соцсетях. Напомним, ранее в редакцию Города55 обращались подписчики, которые тоже рассказывали о неудачном походе на «Руслана и Людмилу».

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Омичи поведали о проблемах с проходом на арену, люди стояли в очереди почти целый час. Программа началась на 30 минут позже. Претензии были и к самому шоу. «Отвратительный звук, половины слов не слышно», — написал один из зрителей. Некоторые отметили неудачный видеоряд, сопровождавший ледовую программу. Горожане пришли к выводу, что цены на билеты завышены. «Билеты за 2 500 на верхотуре, при этом обзор перекрыт защитной сеткой сложенной в два раза», — поведал еще один недовольный зритель. 

Отметим, не все вышли после мероприятия с негативными эмоциями. В группе спорткомплекса появились и хвалебные комментарии: «Час на улице в ожидании огромной очереди забылся после выступления. Мне очень понравилось».

Администрация «G-Drive Арены» принесла извинения гостям: «Это было первое мероприятие данного организатора на нашей новой Арене. Приносим извинения, проговорим с организатором этот момент и сделаем всё, чтобы больше такого не повторилось».

#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Арена#Соцсети#Жалобы
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