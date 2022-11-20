Лишней не будет. В центре Омска построят еще одну многоэтажку

В Омске сдают в аренду земельный участок под высотную застройку. Площадь — 12 471 квадратный метр. Речь о зоне на пересечении улиц 33-я Северная и Красный Пахарь. Арендодатель — департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии.
«Целевое использование земельного участка: строительство многоквартирного жилого дома высокой этажности», — приводит цитату из аукционной документации NGS55.RU. Максимальная высота здания составляет 65 метров, площадь — от 20 тысяч до 30 тысяч «квадратов».
Срок аренды — 8 лет и 8 месяцев. Начальная цена за год превышает 20 миллионов рублей. Аукцион пройдет 21 декабря.