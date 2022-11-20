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Лишней не будет. В центре Омска построят еще одну многоэтажку

Сегодня, 04:49
Фото: 1MI
иллюстрация

Участок на 33-й Северной в Омске сдают под высотную застройку

Сейчас идет поиск арендатора земельного участка.

В Омске сдают в аренду земельный участок под высотную застройку. Площадь — 12 471 квадратный метр. Речь о зоне на пересечении улиц 33-я Северная и Красный Пахарь. Арендодатель — департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии.

«Целевое использование земельного участка: строительство многоквартирного жилого дома высокой этажности», — приводит цитату из аукционной документации NGS55.RU. Максимальная высота здания составляет 65 метров, площадь — от 20 тысяч до 30 тысяч «квадратов».

Срок аренды — 8 лет и 8 месяцев. Начальная цена за год превышает 20 миллионов рублей. Аукцион пройдет 21 декабря.

#Общество#Город#Экономика#Новости#Омск#Строительство#Аренда земли#Мэрия
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