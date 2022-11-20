Лишней не будет. В центре Омска построят еще одну многоэтажку

В Омске сдают в аренду земельный участок под высотную застройку. Площадь — 12 471 квадратный метр. Речь о зоне на пересечении улиц 33-я Северная и Красный Пахарь. Арендодатель — департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии.