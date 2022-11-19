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Спасение ребенка, строительство школы и рейтинг городов. Омск сегодня

Сегодня, 14:04
Фото: Город55
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Итоги субботы.

Новость № 1. В Омске врачи спасли ребенка, который задыхался из-за застрявшего в бронхе куриного хряща. Малыш поперхнулся во время обеда и начал задыхаться, ему оказала помощь мать. В результате мальчика доставили в больницу и извлекли инородное тело из левого главного бронха.

Встал поперек горла. Омские врачи спасли малыша, задыхавшегося из-за хряща в бронхе
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Новость № 2. В Омской области построят долгожданную школу. Администрация нашла подрядчика для строительства школы в микрорайоне «Ясная Поляна». Стоимость работ составит 1,1 млн рублей.

В Омской области нашли подрядчика для строительства школы в «Ясной Поляне»
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Новость № 3. Сайт SIMETRA провел исследование и рассказал, что в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта Омск занял 24 место из 84. Качество транспортного обслуживания оценивалось по пяти показателям, и в общем Омск набрал 59,3 баллов из 100.

Стало известно, какое место занял Омск в рейтинге городов по качеству транспорта
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#Юлия Бармина#Город#Ребенок#Строительство школы#Рейтинг
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