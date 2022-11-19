Новость № 1. В Омске врачи спасли ребенка, который задыхался из-за застрявшего в бронхе куриного хряща. Малыш поперхнулся во время обеда и начал задыхаться, ему оказала помощь мать. В результате мальчика доставили в больницу и извлекли инородное тело из левого главного бронха.