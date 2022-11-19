Новость № 1. В Омске врачи спасли ребенка, который задыхался из-за застрявшего в бронхе куриного хряща. Малыш поперхнулся во время обеда и начал задыхаться, ему оказала помощь мать. В результате мальчика доставили в больницу и извлекли инородное тело из левого главного бронха.
Новость № 2. В Омской области построят долгожданную школу. Администрация нашла подрядчика для строительства школы в микрорайоне «Ясная Поляна». Стоимость работ составит 1,1 млн рублей.
Новость № 3. Сайт SIMETRA провел исследование и рассказал, что в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта Омск занял 24 место из 84. Качество транспортного обслуживания оценивалось по пяти показателям, и в общем Омск набрал 59,3 баллов из 100.