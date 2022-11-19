Стало известно, какое место занял Омск в рейтинге городов по качеству транспорта

В десятку лидеров вошли: Пермь, Новокузнецк, Екатеринбург, Казань, Ижевск, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Красноярск и Кемерово. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, они вошли в рейтинг вне общего зачета, из-за существенных отличий этих мегаполисов от других российских городов.