Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стало известно, какое место занял Омск в рейтинге городов по качеству транспорта

Сегодня, 08:42
Фото: 1MI
Иллюстрация
Омск занял 24 место из 84.

По данным сайта SIMETRA, в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта Омск стоит на 24 месте. Всего в рейтинг вошли 84 города.

Качество транспортного обслуживания оценивалось по пяти показателям: физическая доступность транспорта (за что Омск получил 15 баллов), доступные цены (9,3 балла), функциональность транспортной сети (13,5 баллов), комфорт и удобство (14,2 балла), безопасность и устойчивость развития (7,3 балла). Таким образом, в общем Омск набрал 59,3 баллов из 100.

В десятку лидеров вошли: Пермь, Новокузнецк, Екатеринбург, Казань, Ижевск, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Красноярск и Кемерово. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, они вошли в рейтинг вне общего зачета, из-за существенных отличий этих мегаполисов от других российских городов.

#Юлия Бармина#Город#Транспорт#Пассажирский транспорт#Городской транспорт#Рейтинг
Подпишитесь
Не упали духом: Омские спортсмены — об исключении России из Паралимпийского комитета
Вчера, 14:39
Есть изменения. В Омске по-новому пойдут шаттлы на матч «Авангарда»
Сегодня, 09:57
Новым генеральным менеджером омского «Авангарда» стал Рашид Хабибулин
Вчера, 18:15
Омский «Авангард» официально назначил Михаила Кравеца на пост главного тренера
Вчера, 18:05
«Проблема в кукловодах»: военный из Омска о работе в зоне СВО
Вчера, 19:37
Встал поперек горла. Омские врачи спасли малыша, задыхавшегося из-за хряща в бронхе
Сегодня, 10:23