Стало известно, какое место занял Омск в рейтинге городов по качеству транспорта

По данным сайта SIMETRA, в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта Омск стоит на 24 месте. Всего в рейтинг вошли 84 города.
Качество транспортного обслуживания оценивалось по пяти показателям: физическая доступность транспорта (за что Омск получил 15 баллов), доступные цены (9,3 балла), функциональность транспортной сети (13,5 баллов), комфорт и удобство (14,2 балла), безопасность и устойчивость развития (7,3 балла). Таким образом, в общем Омск набрал 59,3 баллов из 100.
В десятку лидеров вошли: Пермь, Новокузнецк, Екатеринбург, Казань, Ижевск, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Красноярск и Кемерово. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, они вошли в рейтинг вне общего зачета, из-за существенных отличий этих мегаполисов от других российских городов.