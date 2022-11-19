В Омской области нашли подрядчика для строительства школы в «Ясной Поляне»

Согласно данным с сайта госзакупок, в Омске нашли подрядчика для строительства школы в микрорайоне «Ясная Поляна».
В аукционе принимали участие три компании, заявка четвертой была отклонена. В итоге победила компания, предложившая самую низкую цену контракта, а именно московская компания «Капитал развитие». Подрядчик готов выполнить работы за 1,1 млн рублей.
В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства добавили, что эта же компания построит школу в микрорайоне «Серебряный берег».
Напомним, деньги на строительство новых детсадов и школ, в том числе и в «Ясной Поляне», были выделены летом 2022 года по решению губернатора Омской области.