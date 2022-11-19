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В Омской области нашли подрядчика для строительства школы в «Ясной Поляне»

Сегодня, 06:28
Фото: 1MI
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Строительством займется московская компания «Капитал развитие».

Согласно данным с сайта госзакупок, в Омске нашли подрядчика для строительства школы в микрорайоне «Ясная Поляна».

В аукционе принимали участие три компании, заявка четвертой была отклонена. В итоге победила компания, предложившая самую низкую цену контракта, а именно московская компания «Капитал развитие». Подрядчик готов выполнить работы за 1,1 млн рублей.

В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства добавили, что эта же компания построит школу в микрорайоне «Серебряный берег».

Напомним, деньги на строительство новых детсадов и школ, в том числе и в «Ясной Поляне», были выделены летом 2022 года по решению губернатора Омской области.

В Омской области дополнительно выделят 4 млрд рублей на строительство школ и детсадов
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#Юлия Бармина#Город#Строительство#Строительство школы#Омская школа
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