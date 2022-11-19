Встал поперек горла. Омские врачи спасли малыша, задыхавшегося из-за хряща в бронхе

Мальчика сначала доставили в ЦРБ, а затем было принято решение транспортировать его в ОДКБ. Там ребенку сделали рентген. Затем врачи выполнили бронхоскопию и удалили из левого главного бронха тот самый застрявший предмет. Им оказался хрящ, вероятнее всего от курицы. На следующий день малыша выписали из больницы.