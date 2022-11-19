Встал поперек горла. Омские врачи спасли малыша, задыхавшегося из-за хряща в бронхе

По сообщению пресс-службы министерства здравоохранения Омской области, врачи спасли ребенка, который мог задохнуться из-за инородного тела, застрявшего в бронхе.
Ребенок младше двух лет обедал вместе со старшей сестрой, и пока мама ненадолго отлучилась, внезапно поперхнулся. Малыш начал кашлять, задыхаться, а затем и вовсе посинел и упал. Вовремя вернувшаяся мать смогла оказать сыну помощь. В итоге он начал дышать, но уже со свистом.
Мальчика сначала доставили в ЦРБ, а затем было принято решение транспортировать его в ОДКБ. Там ребенку сделали рентген. Затем врачи выполнили бронхоскопию и удалили из левого главного бронха тот самый застрявший предмет. Им оказался хрящ, вероятнее всего от курицы. На следующий день малыша выписали из больницы.
От попадания инородного тела в организм не застрахован никто, говорят врачи. Но все же самый опасный возраст — от одного года до трех лет, когда малыш интересуется окружающим миром, активно все трогает руками и пробует на зуб. Поэтому, не оставляйте малышей без присмотра, напоминают в ведомстве.