Twitter на четыре дня закрыл офисы из-за риска саботажа

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на портал Business Insider. Сотрудников уже попросили покинуть здания — руководство опасается, что некоторые из них могут саботировать компанию.
Сотрудники Twitter получили рассылку, в которой было указано: для обеспечения безопасности каждого работника и систем Twitter, пользовательских данных, офисы будут временно закрыты. Кроме того, приостановлен проход по пропускам. Подобные меры принимались и в период первой волны сокращений — после того, как Twitter купил Илон Маск.
Массовые увольнения в Twitter произошли после того, как новый собственник поставил сотрудников перед выбором: работа «с высокой интенсивностью» с целью создания «прорывного Twitter-2.0» либо увольнение с пособием на три месяца. Принять решение нужно было в тот же день. Несколько сотен сотрудников решили уволиться, а не перерабатывать.