Twitter на четыре дня закрыл офисы из-за риска саботажа

Массовые увольнения в Twitter произошли после того, как новый собственник поставил сотрудников перед выбором: работа «с высокой интенсивностью» с целью создания «прорывного Twitter-2.0» либо увольнение с пособием на три месяца. Принять решение нужно было в тот же день. Несколько сотен сотрудников решили уволиться, а не перерабатывать.