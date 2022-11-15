В Свердловской области задержали семейную пару, изготавливавшую и сбывавшую наркотики

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД, муж и жена стали фигурантами уголовных дел по наркотической статье.
Они попались в тот момент, когда перевозили на своей машине более двух килограмм мефедрона. Еще в машине нашелся целый «профессиональный набор» из посуды, реагентов, респираторов, перчаток и других вещей, являющихся важными уликами для следствия.
По словам 33-летнего мужчины, необходимые для производства наркотиков ингредиенты были приобретены в интернете. Производством наркотиков он занимался в лесу, но сбывать его пара хотела в городе.
Мужчину суд арестовал, а его 41-летняя жена проведет время до суда под подпиской о невыезде. Прежде у супругов уже были нелады с законом.