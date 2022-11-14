В Омске в квартире нашли мертвыми брата и сестру

В Омске следователи выясняют все обстоятельства смерти брата и сестры, тела которых были найдены в квартире дома по улице Попова.
«Поступило сообщение, что в одной из квартир найдено тело 36-летнего мужчины и его 34-летней сестры. Никаких следов насилия или криминала на трупах не обнаружено», – рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Предварительно, родственники могли скончаться от передозировки наркотиками, поскольку в квартире были найдены использованные шприцы. Однако заключения патологоанатомов еще нет.