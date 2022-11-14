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В Омске в квартире нашли мертвыми брата и сестру

Сегодня, 11:54
Фото: 1MI
Причина смерти родственников пока не установлена.

В Омске следователи выясняют все обстоятельства смерти брата и сестры, тела которых были найдены в квартире дома по улице Попова.

«Поступило сообщение, что в одной из квартир найдено тело 36-летнего мужчины и его 34-летней сестры. Никаких следов насилия или криминала на трупах не обнаружено», – рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Предварительно, родственники могли скончаться от передозировки наркотиками, поскольку в квартире были найдены использованные шприцы. Однако заключения патологоанатомов еще нет.

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