Суд обязал «СибРос» устранить колеи на омских центральных улицах по гарантии

За Красный Путь подрядчику заплатили из городского бюджета 112,6 млн рублей, за Кирова — 17,4 млн рублей. Эти улицы — основная причина претензий. Комиссия показала, что всего за 4 года эксплуатации асфальт пошел волнами и трещинами.