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Суд обязал «СибРос» устранить колеи на омских центральных улицах по гарантии

Вчера, 04:29
Фото: Город55
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Центр Омска раскопают по гарантии. Около 2 тыс. кв.м на Красном Пути починят по решению суда до начала мая 2023 года.

Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск от Управления дорожного хозяйства и благоустройства к компании «СибРос».

«УДХБ» затребовало до 10 мая 2023 года переделать дороги по гарантии, которые ответчик ремонтировал еще в 2018 году.

За Красный Путь подрядчику заплатили из городского бюджета 112,6 млн рублей, за Кирова — 17,4 млн рублей. Эти улицы —  основная причина претензий. Комиссия показала, что всего за 4 года эксплуатации асфальт пошел волнами и трещинами.

Подрядчика обязали переделать работу за счет собственных средств. Компания «СибРос» должна заменить асфальт на пересечении ул. Красный Путь с ул. Кемеровской на площади 665,2 кв.м;  на ул. Березовой — 883,8 кв.м и на пересечении с ул. Фрунзе — 437,2 кв. м.

На ул. Кирова требуется убрать выбоину на спуске с путепровода в направлении ул. Машиностроительной, устранить просадку асфальта, залатать поперечные трещины и устранить другие мелкие дефекты.

Решение еще не вступило в законную силу, на возможное обжалование «СибРосу» оставили месяц.

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#Дарья Зыкова#Суд#Новости#Омск#Транспорт#Жалобы#УДХБ#Укладка асфальта#Яма в асфальте#Дорожный ремонт
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