Суд обязал «СибРос» устранить колеи на омских центральных улицах по гарантии

Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск от Управления дорожного хозяйства и благоустройства к компании «СибРос».
«УДХБ» затребовало до 10 мая 2023 года переделать дороги по гарантии, которые ответчик ремонтировал еще в 2018 году.
За Красный Путь подрядчику заплатили из городского бюджета 112,6 млн рублей, за Кирова — 17,4 млн рублей. Эти улицы — основная причина претензий. Комиссия показала, что всего за 4 года эксплуатации асфальт пошел волнами и трещинами.
Подрядчика обязали переделать работу за счет собственных средств. Компания «СибРос» должна заменить асфальт на пересечении ул. Красный Путь с ул. Кемеровской на площади 665,2 кв.м; на ул. Березовой — 883,8 кв.м и на пересечении с ул. Фрунзе — 437,2 кв. м.
На ул. Кирова требуется убрать выбоину на спуске с путепровода в направлении ул. Машиностроительной, устранить просадку асфальта, залатать поперечные трещины и устранить другие мелкие дефекты.
Решение еще не вступило в законную силу, на возможное обжалование «СибРосу» оставили месяц.