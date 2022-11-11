Один знак хорошо, а два — много. Омичи возмущены появлением «лишних» дорожных знаков

Конечно, логика в двойных знаках есть. Для обеспечения безопасности дорожного движения нельзя оставить перекресток без регулирования. Дилемма сродни известному: «Коза, капуста, волк». На самом деле омичам осталось не совсем понятно, для чего менять «новые» знаки на новые. Если где-то есть знак, требующий замены, почему бы нового «дублера» не привезти сразу туда.