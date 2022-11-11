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Один знак хорошо, а два — много. Омичи возмущены появлением «лишних» дорожных знаков

11 ноября 08:44
Фото: 1MI
иллюстрация

Мэрия Омска объяснила возмущенным омичам появление «двойных» дорожных знаков

Смеются и возмущаются. Омичи бурно отреагировали в соцсетях на появление знаков-дублеров. Мэрии пришлось объясниться.

Сообщество «Инцидент Омск» опубликовало утром фотографии с двойными знаками со всего города. Омичи массово прокомментировали ситуацию, рассказали в сообществе о том, где еще наблюдали «двойников». Администрация Омска ответила горожанам, что это нормальная ситуация. Во время благоустройства сначала устанавливают новый знак, а только потом старый переносят на другие участки.

Но до объяснения омичи успели предположить разное. И что это акция 1+1, и что один знак — запасной, если первый завалится; что демонтаж одного из знаков забыли включить в смету. Кто-то порадовался, что знаки хотя бы не противоречат друг другу.

Менее миролюбиво настроенные омичи даже предложили написать в прокуратуру:

«Думаю, тут надо в прокуратуру писать о халатности и растрате бюджета, знак так-то денег стоит, его установка денег стоит…»; «В общем, виновное лицо в этом есть, нужно только его установить и привлечь к ответственности»; «А зачем заменять старый знак, если он в надлежащем состоянии? Не пошарпанный, не кривой, функцию свою выполняет. Растрата бюджетных средств», — возмутились омичи.

Конечно, логика в двойных знаках есть. Для обеспечения безопасности дорожного движения нельзя оставить перекресток без регулирования. Дилемма сродни известному: «Коза, капуста, волк». На самом деле омичам осталось не совсем понятно, для чего менять «новые» знаки на новые. Если где-то есть знак, требующий замены, почему бы нового «дублера» не привезти сразу туда.

Фото: скриншот: Инцидент Омск
Фото: скриншот: Инцидент Омск
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#Город#Новости#Омск#ПДД#Перекресток#Благоустройство города#Мэрия#Транспорт#Жалобы#Дарья Зыкова
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