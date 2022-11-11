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Американцы требуют от Украины отчета о потраченных средствах

11 ноября 14:27
Фото: pxhere.com
Американская общественность уже не раз задавалась вопросом, куда уходят многомиллиардные суммы, предоставляемые властям Украины в качестве финансовой помощи. Все чаще высказываются сомнения в том, что киевский режим пускает эти деньги на усиление собственной армии.

Так, публицистка Кэндис Оуэнс и вовсе заявила, что направленные Киеву полсотни миллиардов долларов были потрачены на недвижимость в Швейцарии. В эфире телеканала FoxNews она задала вопрос, куда делись недавно направленные Владимиру Зеленскому средства, и почему украинский президент просит еще денег. Об этом пишет Pravda.Ru.

По словам Оуэнс, именно на сумму в пятьдесят миллиардов долларов украинские олигархи за последние три месяца приобрели недвижимость в Швейцарии. Она выступила за то, чтобы отправить на Украину комиссию, которая установила бы, куда ушли американские средства. 

#Алина Ибрагимова#В мире
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