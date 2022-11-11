Американцы требуют от Украины отчета о потраченных средствах

Так, публицистка Кэндис Оуэнс и вовсе заявила, что направленные Киеву полсотни миллиардов долларов были потрачены на недвижимость в Швейцарии. В эфире телеканала FoxNews она задала вопрос, куда делись недавно направленные Владимиру Зеленскому средства, и почему украинский президент просит еще денег. Об этом пишет Pravda.Ru.