Кардинальное решение. В Омске предложили перекрывать улицы на время снегопадов

Чистка дорог после снегопадов проходит вечером, около 20 часов, и к этому времени на дорогах появляются глубокие сугробы и колеи, которые провоцируют аварии. Омский эколог Сергей Костарев в беседе с изданием РИА «Омск-Информ» заявил, что такой подход к содержанию дорог не слишком продуктивен.