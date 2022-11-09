Кардинальное решение. В Омске предложили перекрывать улицы на время снегопадов

Недавно в мэрии Омска сообщили о начале сезона зимнего содержания дорог. После недавнего снегопада дороги оперативно очистили от снега, однако при более обильных снегопадах дорожная техника не всегда быстро справляется со своей работой.
Чистка дорог после снегопадов проходит вечером, около 20 часов, и к этому времени на дорогах появляются глубокие сугробы и колеи, которые провоцируют аварии. Омский эколог Сергей Костарев в беседе с изданием РИА «Омск-Информ» заявил, что такой подход к содержанию дорог не слишком продуктивен.
Эксперт предложил задуматься об изменении графика чистки дорог и проводить работы по мере необходимости. Некоторые улицы, по его мнению, вовсе стоит перекрывать во время сильных снегопадов.
«Если снег выпадает в час пик, то не нужно ждать ночи, как у нас делают, а, возможно, нужны специальные меры, применять вещества, которые топят снег. Программа реагирования на сильный снегопад, о которой я говорю, включает в себя и ограничение трафика, возможно, даже перекрытие некоторых улиц и запуск дополнительных автобусов для перевозки горожан. Это непростое решение, и должен быть комплексный план», — приводит издание Костарева.