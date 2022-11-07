По данным Обь-Иртышского УГМС, погода в середине недели будет радовать постоянством только в плане осадков. Со вторника по четверг снег продолжит падать. Но останется он с нами не в виде сугробов, а ледяной кашей и подмерзающей к вечеру грязью, потому что температура воздуха собирается явить омичам настоящее коварство поздней осени: сегодня ночью ждем -13 градусов, днем во вторник +1, а уже днем 10 ноября потеплеет до +3.
Перепад в 16 градусов за три дня грозит омичам постоянным гололедом. Зато завтра с утра сможем полюбоваться изморозью на проводах и деревьях. Ветер на середину недели обещают не слишком сильный, юго-западный, но будут и не самые приятные порывы до 13 м/с, лучше защитить лицо шарфом.