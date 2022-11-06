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Снежное безумие. Озвучена погода в Омске после праздников

6 ноября 06:17
Фото: 1MI

В снежном Омске похолодает до -13 и потеплеет до +1

С чем столкнутся омичи при выходе в рабочие будни.

Какая погода ждет омичей после праздничных выходных? На этот вопрос ответили синоптики Обь-Иртышского УГМС. Опубликован прогноз на грядущую неделю.

Сегодня ночью похолодает до -7 градусов. Ожидается снег, гололед и ветер до 12 метров в секунду. А вот в понедельник днем потеплеет до нуля. Осадки сохранятся.

Резкое похолодание ждет омичей в ночь на вторник, столбик термометра опустится до -13 градусов. Возможны туман, гололед. Ветер слабый.

Днем 8 ноября температура воздуха не превысит -5, снег продолжит идти. В среду резко потеплеет до +1 градуса, местами — гололедные явления. Осадки сохранятся. Порывы ветра, по прогнозу, достигнут 12 метров в секунду.

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Фото: Обь-Иртышское УГМС

Отметим, подписчики Города55 из Крутинки поделились снимками первых в этом сезоне снеговиков. Накануне в районе прошла метель.

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Фото: Город55
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