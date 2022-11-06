Какая погода ждет омичей после праздничных выходных? На этот вопрос ответили синоптики Обь-Иртышского УГМС. Опубликован прогноз на грядущую неделю.
Сегодня ночью похолодает до -7 градусов. Ожидается снег, гололед и ветер до 12 метров в секунду. А вот в понедельник днем потеплеет до нуля. Осадки сохранятся.
Резкое похолодание ждет омичей в ночь на вторник, столбик термометра опустится до -13 градусов. Возможны туман, гололед. Ветер слабый.
Днем 8 ноября температура воздуха не превысит -5, снег продолжит идти. В среду резко потеплеет до +1 градуса, местами — гололедные явления. Осадки сохранятся. Порывы ветра, по прогнозу, достигнут 12 метров в секунду.
Отметим, подписчики Города55 из Крутинки поделились снимками первых в этом сезоне снеговиков. Накануне в районе прошла метель.