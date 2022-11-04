Телефонные мошенники совершили 14 преступлений за сутки

Так, например, в полицию обратилась 75-летняя женщина. Ей позвонили «сотрудники правоохранительных органов» и сообщили, что на ее имя пытаются оформить кредит некие аферисты. Однако аферистами оказались сами звонящие. В итоге под воздействием мошенников, пенсионерка оформила на своё имя кредит и перевела 400 тыс рублей на «безопасный счет».