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Телефонные мошенники совершили 14 преступлений за сутки

4 ноября 13:09
Фото: 1MI
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Омичам поступали звонки от «сотрудников банка» и «правоохранительных органов».

По сообщению пресс-службы УМВД России по Омской области, за прошедшие сутки было возбуждено 31 уголовное дело. 14 из них — дистанционные преступления.

Так, например, в полицию обратилась 75-летняя женщина. Ей позвонили «сотрудники правоохранительных органов» и сообщили, что на ее имя пытаются оформить кредит некие аферисты. Однако аферистами оказались сами звонящие. В итоге под воздействием мошенников, пенсионерка оформила на своё имя кредит и перевела 400 тыс рублей на «безопасный счет».

Второй потерпевшей стала 85-летняя пенсионерка. Ей позвонил «сотрудник банка» и предложил обезопасить ее сбережения. Следуя указаниям афериста, женщина перевела 105 тыс рублей на «резервный счет»

УМВД России по Омской области напоминает, что если вам поступают подобные звонки, немедленно прервите разговор и позвоните в свой банк лично по телефону, указанному на обороте карты.

Отметим, что это не единичный случай, подобное мошенничество активно развивается в последнее время. Чаще всего жертвами подобных преступлений становятся пенсионеры. 

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#Юлия Бармина#Уголовное дело#Мошенники#Пенсионеры
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