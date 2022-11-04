Телефонные мошенники совершили 14 преступлений за сутки

По сообщению пресс-службы УМВД России по Омской области, за прошедшие сутки было возбуждено 31 уголовное дело. 14 из них — дистанционные преступления.
Так, например, в полицию обратилась 75-летняя женщина. Ей позвонили «сотрудники правоохранительных органов» и сообщили, что на ее имя пытаются оформить кредит некие аферисты. Однако аферистами оказались сами звонящие. В итоге под воздействием мошенников, пенсионерка оформила на своё имя кредит и перевела 400 тыс рублей на «безопасный счет».
Второй потерпевшей стала 85-летняя пенсионерка. Ей позвонил «сотрудник банка» и предложил обезопасить ее сбережения. Следуя указаниям афериста, женщина перевела 105 тыс рублей на «резервный счет»
УМВД России по Омской области напоминает, что если вам поступают подобные звонки, немедленно прервите разговор и позвоните в свой банк лично по телефону, указанному на обороте карты.
Отметим, что это не единичный случай, подобное мошенничество активно развивается в последнее время. Чаще всего жертвами подобных преступлений становятся пенсионеры.