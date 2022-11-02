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Получил «условку». Охранник из омского клуба легко отделался за избитого посетителя

2 ноября 04:46
Фото: 1MI
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В Омске охранник ночного клуба получил условный срок за избиение посетителя

Посетитель оскорблял охранника, после чего последний сильно избил омича.

В Омске вынесли приговор 29-летнему охраннику ночного клуба. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

14 марта 2021 года в здании клуба на улице Кемеровской произошел конфликт между подсудимым и 25-летним посетителем. Последний находился в нетрезвом состоянии и оскорблял охранника.

Мужчине это не понравилось, поэтому он избил посетителя по голове. Во время суда он не признал свою вину. Суд приговори его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Также он должен выплатить 200 тыс рублей потерпевшему в качестве компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в силу.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Охранник
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