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Главное сохранять спокойствие. В Омске включат сирены и громкоговорители

1 ноября 05:08
Фото: pxhere.com

Завтра в Омске включат сирены и громкоговорители

Пройдет проверка систем оповещения населения.

Завтра, 2 ноября, с 10:20 до 10:50 на территории Омской области включат системы экстренного оповещения. По данным министерства региональной безопасности, мероприятие будет частью командно-штабных учений.

Также произойдет запуск электросирен и громкоговорителей региональной и муниципальной систем оповещения населения. Предприятия, которые имеют зоны оповещения, включат свои сирены и громкоговорители.

«Аналогичные учения регулярно проводятся в нашем регионе. Просим жителей Омской области сохранять спокойствие», — добавили в пресс-службе ведомства.
#Вероника Жукова#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Сирена
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