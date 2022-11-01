Главное сохранять спокойствие. В Омске включат сирены и громкоговорители

Завтра, 2 ноября, с 10:20 до 10:50 на территории Омской области включат системы экстренного оповещения. По данным министерства региональной безопасности, мероприятие будет частью командно-штабных учений.
Также произойдет запуск электросирен и громкоговорителей региональной и муниципальной систем оповещения населения. Предприятия, которые имеют зоны оповещения, включат свои сирены и громкоговорители.
«Аналогичные учения регулярно проводятся в нашем регионе. Просим жителей Омской области сохранять спокойствие», — добавили в пресс-службе ведомства.