В Омске почти год не могут найти мужчину со шрамом в виде буквы

Волонтеры вновь пытаются отыскать пропавшего в декабре 2021 года мужчину. Последним известным местонахождением Николая Круглова был Омск. Поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» вновь опубликовал ориентировку на поиски.
На вид мужчине 45 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, короткие русые волосы, карие глаза. Имеются особые приметы: шрам на голове в виде буквы «S», вмятина из-за трепанации черепа, а также шрамы под левым глазом и справа под подбородком.
В день, когда Николая Круглова видели последний раз, он был одет в черную вязаную шапку, темно-синий пуховик на молнии с капюшоном, черное утепленное трико, темную толстовку, черные кожаные ботинки на замках.
Подробную информацию о поисках можно обнаружить в официальной группе волонтерского движения во «ВКонтакте».