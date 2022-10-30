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В Омске почти год не могут найти мужчину со шрамом в виде буквы

30 октября 06:53
Фото: 1MI
Последний раз мужчина выходил на связь в Омске.

Волонтеры вновь пытаются отыскать пропавшего в декабре 2021 года мужчину. Последним известным местонахождением Николая Круглова был Омск. Поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» вновь опубликовал ориентировку на поиски.

На вид мужчине 45 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, короткие русые волосы, карие глаза. Имеются особые приметы: шрам на голове в виде буквы «S», вмятина из-за трепанации черепа, а также шрамы под левым глазом и справа под подбородком.

В день, когда Николая Круглова видели последний раз, он был одет в черную вязаную шапку, темно-синий пуховик на молнии с капюшоном, черное утепленное трико, темную толстовку, черные кожаные ботинки на замках.

Подробную информацию о поисках можно обнаружить в официальной группе волонтерского движения во «ВКонтакте».

#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Поиски#Пропал человек#Волонтеры
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