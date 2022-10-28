Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Через аварийный центр Омска теперь ползком. Дептранс ограничил скорость

28 октября 06:40
Фото: Город55

В центре Омска ограничили скорость до 40 км/ч

По Ленинградскому проспекту автолюбителям Омска снова нужно ехать со скоростью не больше 40 км/ч.

Как сообщает пресс-служба омского департамента транспорта, на Ленинградском проспекте от ул. Суворова в направлении Ленинградского моста установлен знак, ограничивающий скорость движения до 40 км/ч. Ранее скоростной режим там уже ограничивали до 40 км/ч, однако позже повысили обратно до 60 км/ч. Теперь же вновь отыграли, чтобы ДТП стало поменьше. Этот участок — один из постоянных омских очагов аварий.

Дептранс попросил омских водителей быть предельно внимательными, смотреть на знаки, соблюдать скоростной режим. Мы дополним эту просьбу недавними трагическими примерами:

Двое погибли, еще двое в больнице. На омской трассе произошло страшное ДТП
Узнать подробнее
Жесткое столкновение. Из-за неосторожности водителя в Омске пострадал ребенок
Узнать подробнее
#Город#Новости#Омск#ДТП#Дорога#Превышение скорости#Дорожные знаки#Дарья Зыкова
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10