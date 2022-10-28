Через аварийный центр Омска теперь ползком. Дептранс ограничил скорость

Как сообщает пресс-служба омского департамента транспорта, на Ленинградском проспекте от ул. Суворова в направлении Ленинградского моста установлен знак, ограничивающий скорость движения до 40 км/ч. Ранее скоростной режим там уже ограничивали до 40 км/ч, однако позже повысили обратно до 60 км/ч. Теперь же вновь отыграли, чтобы ДТП стало поменьше. Этот участок — один из постоянных омских очагов аварий.