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Жесткое столкновение. Из-за неосторожности водителя в Омске пострадал ребенок

27 октября 12:43
Фото: 1MI

В центре Омска произошла авария с ребенком

Женщина не уступила дорогу, что привело к ДТП.

Сегодня, 27 октября, около 18 часов, на перекрестке улиц Ленина и Партизанская произошло столкновение двух машин. На место выехали спасательные службы.

Как сообщили в госавтоинспекции, авария произошла по вине женщины, выезжавшей со второстепенной дороги. Она не уступила машине, ехавшей по главной.

В результате аварии пострадал ребенок 2017 года рождения.

«Травмы несильные, ребенок доставлен в больницу», — добавили в ведомстве.

Напомним, что недавно было принято решение о строительстве островка безопасности недалеко от места происшествия.

В центре Омска появятся два новых островка безопасности
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#Юлия Бармина#Происшествия#ДТП#Авария#Скорая помощь
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