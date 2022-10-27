Жесткое столкновение. Из-за неосторожности водителя в Омске пострадал ребенок

Сегодня, 27 октября, около 18 часов, на перекрестке улиц Ленина и Партизанская произошло столкновение двух машин. На место выехали спасательные службы.
Как сообщили в госавтоинспекции, авария произошла по вине женщины, выезжавшей со второстепенной дороги. Она не уступила машине, ехавшей по главной.
В результате аварии пострадал ребенок 2017 года рождения.
«Травмы несильные, ребенок доставлен в больницу», — добавили в ведомстве.
Напомним, что недавно было принято решение о строительстве островка безопасности недалеко от места происшествия.