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Двое погибли, еще двое в больнице. На омской трассе произошло страшное ДТП

28 октября 02:45
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В ДТП на трассе в Омской области погибли два человека

Авария произошла накануне на трассе Челябинск — Новосибирск.

Вчера, 27 октября, в Москаленском районе произошла авария, в результате которой погибли люди. ДТП произошло около 19:10.

По предварительным данным, водитель автомобиля Fiat ехал по трассе Челябинск – Новосибирск в сторону Исилькуля. При движении по 720 км он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с бензовозом Volvo.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Fiat скончались на месте происшествия, их личности сейчас устанавливаются. Еще два пассажира легкового авто – женщина и ребенок – госпитализированы. Полиция проводит проверку.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#ДТП#ГИБДД#Дети
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