Двое погибли, еще двое в больнице. На омской трассе произошло страшное ДТП

Вчера, 27 октября, в Москаленском районе произошла авария, в результате которой погибли люди. ДТП произошло около 19:10.
По предварительным данным, водитель автомобиля Fiat ехал по трассе Челябинск – Новосибирск в сторону Исилькуля. При движении по 720 км он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с бензовозом Volvo.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Fiat скончались на месте происшествия, их личности сейчас устанавливаются. Еще два пассажира легкового авто – женщина и ребенок – госпитализированы. Полиция проводит проверку.