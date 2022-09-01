Убил и разделал. Омича подозревают в двойном убийстве

Кроме того, у задержанного имелись при себе два зарегистрированных ружья: МР153 и карабин, патроны к ним и нож. Неподалеку от места задержания полицейские также нашли голову и шкуру одного убитого животного. Останки второй косули омич успел утопить в озере.