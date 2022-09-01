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Убил и разделал. Омича подозревают в двойном убийстве

1 сентября 04:36
Фото: УМВД по Омской области

Омича задержали с поличным после убийства двух косуль

Мешки с двумя разделанными тушами, по информации силовиков, были найдены в багажнике его автомобиля.

В Омской области полицейские возбудили уголовное дело на 50-летнего омича. Мужчину подозревают в незаконной охоте. Его жертвами стали две косули. 

«Сообщение о незаконной добыче диких животных поступило в полицию от охотинспектора. На месте в полутора километрах от села Толбакуль оперативники застали заявителя и автомобиль Opel Frontera, в багажнике которого находились мешки с двумя разделанными тушами косуль», – пояснили Городу55 в УМВД по Омской области. 
Фото: УМВД по Омской области

Кроме того, у задержанного имелись при себе два зарегистрированных ружья: МР153 и карабин, патроны к ним и нож. Неподалеку от места задержания полицейские также нашли голову и шкуру одного убитого животного. Останки второй косули омич успел утопить в озере.

Фото: УМВД по Омской области

Установлено, что разрешения на охоту у 50-летнего омича нет. По УК РФ за незаконную охоту мужчине грозит до 2 лет колонии, а также придется возместить ущерб - 80 тысяч рублей.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Уголовное дело#ЧП#Полиция#Охота
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