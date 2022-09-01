Убил и разделал. Омича подозревают в двойном убийстве

В Омской области полицейские возбудили уголовное дело на 50-летнего омича. Мужчину подозревают в незаконной охоте. Его жертвами стали две косули.
«Сообщение о незаконной добыче диких животных поступило в полицию от охотинспектора. На месте в полутора километрах от села Толбакуль оперативники застали заявителя и автомобиль Opel Frontera, в багажнике которого находились мешки с двумя разделанными тушами косуль», – пояснили Городу55 в УМВД по Омской области.
Кроме того, у задержанного имелись при себе два зарегистрированных ружья: МР153 и карабин, патроны к ним и нож. Неподалеку от места задержания полицейские также нашли голову и шкуру одного убитого животного. Останки второй косули омич успел утопить в озере.
Установлено, что разрешения на охоту у 50-летнего омича нет. По УК РФ за незаконную охоту мужчине грозит до 2 лет колонии, а также придется возместить ущерб - 80 тысяч рублей.